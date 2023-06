Standortvergleich Bye, Bye, Germany

Deutschland fällt in internationalen Standortrankings immer weiter zurück. Im neuesten Standortvergleich der Wettbewerbsfähigkeit durch die renommierte Managementhochschule IMD in Lausanne rutscht Deutschland gleich um sieben (!) Plätze auf Rang 22 von insgesamt 64 Ländern ab – und landet damit hinter dem kommunistischen China. In allen Kategorien hat Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit verloren: bei der ökonomischen Performanz, der Infrastruktur, der Effizienz des Regierungshandelns und der Leistungsstärke der Unternehmen.