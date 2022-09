Standortwahl Kann Indien eine echte Alternative zu China sein?

So berichteten in einer Umfrage der EU-Handelskammer nach dem Lockdown Shanghais im April und Mai drei Viertel der Mitglieder, die strengen Eindämmungsmaßnahmen in China hätten ihren Betrieb schwer beeinflusst. Neun von zehn beklagten Lieferkettenprobleme und fast ein Viertel der Befragten gab an, darüber nachzudenken, neue Investitionen im Land auf Eis zu legen. Diese würde sich Indien gerne sichern.



Lesen Sie auch: Raus aus China!? Deutschlands Schicksalspartner wird zum unkalkulierbaren Risiko für Politiker, Unternehmer und Expats



Bislang werden deutsche Unternehmen häufig in Vietnam fündig, wenn sie in Asien nach einem alternativen beziehungsweise meist ergänzenden Produktionsstandort zu China suchen. Im März legte der Fürther Oberflächenbeschichter Kurz den Grundstein für eine neue Asienfertigung – in der vietnamesischen Boomstadt Quy Nhon. Beiersdorf investiert über seinen Klebestreifenhersteller Tesa im Norden Vietnams 55 Millionen Euro in ein neues Werk, das 2023 eröffnen soll.