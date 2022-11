Standortwettbewerb „Die Inflation treibt starke und schwache Städte noch weiter auseinander“

In Deutschland liegt bei Wirtschaftskraft und Wohlstand seit Jahren die Stadt München vorn – doch zuletzt hat die Dynamik dort nachgelassen. Kann Erfolg träge machen und eine traditionelle Führungsposition verloren gehen?

Wenn es einem über viele Jahre gut geht, dann entsteht häufig ein erfahrungsgestütztes Gefühl von Sicherheit. Aber in einer Marktwirtschaft haben auch starke Städte mittel- und langfristig keine Garantie, dass sie immer stark bleiben. Gerade bei ausgeprägter Globalisierung muss man sich im Wettbewerb und im Strukturwandel ständig behaupten. Viele finanzschwache Städte mit hohen Schulden waren früher wirtschaftsstarke Städte. In Pirmasens zum Beispiel wurden nach dem Krieg mehr als 90 Prozent aller Schuhe produziert, in denen die Deutschen gelaufen sind. Auch das Ruhrgebiet war über mehr als 100 Jahre eine wachstumsstarke Region und Weltmarktführer. Wuppertal stand mit an der Spitze der Industrialisierung in Europa und war einmal eine der reichsten Städte Deutschlands. In all diesen Fällen war der Strukturwandel sehr hart und die neuen Arbeitsplätze sind nicht dort, wo die alten verloren gegangen sind. Deshalb gilt es, bereits in den guten Zeiten stärker zu diversifizieren und die Breite und technologische Vielfalt der lokalen Wirtschaft auszubauen.



