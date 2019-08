Start-up-Beauftragter Jarzombek: „Zu viel staatliches Geld ist irgendwann auch schädlich“

Ich finde es wichtig, ordnungspolitisch sauber zu agieren. Deshalb frage ich immer zuerst: Was ist die Aufgabe des Staates und was die Aufgabe der Wirtschaft? Es ist bereits sehr viel öffentliches Geld im Markt der Start-up-Finanzierung, mit unseren verschiedenen Instrumenten, vor allem in den frühen Phasen. Das funktioniert gut, aber wir müssen nun unbedingt mehr privates Kapital akquirieren. Dafür wollen wir institutionellen Investoren wie Versicherern Anreize geben, damit sie in Start-ups investieren – hier denken wir unter anderem über einen Dachfonds nach. Am Ende wird das Modell aber natürlich nicht so ausgestaltet sein können, dass es für Unternehmen komplett risikofrei wird.