Start-up-Standort Deutschland In diesen Bereichen gibt es die meisten Neugründungen

Auch bei den Standorten gibt es bemerkenswerte Entwicklungen: So kann Berlin nach einem massiven Einbruch im vergangenen Jahr wieder mit einem starken Anstieg von 40 Prozent zurück und ist mit 264 neuen Start-ups wieder Deutschlands Gründungshauptstadt, während München mit seinem starken Ökosystem aus Forschung und Industrie zwar mit 95 Neugründungen und nur einem leichten Plus von 25 Prozent zwar stagniert, aber in den vergangenen 12 Monaten bei den Gründungen pro Kopf an der Spitze bleibt.