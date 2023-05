Start-up-Standort „Deutschland muss Weltmarktführer für Start-ups werden“

„Die Start-up-Szene macht uns vor, wie wichtig es ist, ,first mover‘ zu sein“, sagte Olaf Scholz (SPD) am Donnerstagabend bei der Verleihung der German Start-up-Awards, die jährlich vom Bundesverband Deutsche Start-ups verliehen werden. Auch Deutschland wolle „first mover“ sein auf dem Weg zur Klimaneutralität und brauche dafür Unternehmen, „die scheinbar Unmögliches in wenigen Monaten in Alltägliches verwandeln“.