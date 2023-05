Start-ups: Scholz: Kabinett soll Start-up-Gesetz noch vor der Sommerpause zustimmen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Startup-Szene zugesagt, dass das Bundeskabinett ein zentrales Gesetz zur Verbesserung der Finanzierungsregeln noch vor der parlamentarischen Sommerpause beschließen will. Gerade laufe der „letzte Feinschliff“ am Gesetzentwurf des Zukunftsfinanzierungsgesetzes, sagte Scholz am Donnerstagabend bei der Verleihung der German-Startup-Awards in Berlin. „Wir wollen ihn noch im Sommer im Bundeskabinett auf den Weg bringen.“