Start-ups Wie die Regierung Innovationen „Made in Germany“ halten will

Das Geld fließt dabei nicht direkt in die Start-ups, sondern die Initiative soll als Dachfonds aufgesetzt werden, der sich dann an Wagniskapitalfonds beteiligt. Daraus soll das Geld dann an deutsche Start-ups zurückfließen – in welcher Höhe, steht nach Giegolds Angaben bisher aber noch nicht fest. Die genaue Ausgestaltung der Initiative werde derzeit mit den beteiligten EU-Mitgliedstaaten sowie mit der Europäischen Investitionsbank erarbeitet, erklärt er.



Mit der Initiative sollen zusätzlich private und öffentliche Mittel europäischer Investoren mobilisiert werden, und zwar in einem solchen Umfang, mit dem „Finanzierungsrunden in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe für Start-ups in Europa möglich sind“, erklärt Giegold. Doch fraglich ist, ob es von solchen Giga-Runden überhaupt genug in Deutschland gibt. „Das muss schnell geklärt werden“, fordert Thomas Jarzombek, Start-up-Experte der Unionsfraktion: „Sonst gehen deutsche Fonds und Gründerinnen und Gründer am Ende leer aus“.