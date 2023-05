Statistik Bevölkerung: Mehr Kinder in Deutschland

30. Mai 2023 | Quelle: dpa

In Deutschland leben wieder mehr Kinder. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Bild: Bild: dpa

Der Anteil von Kindern an der Bevölkerung in Deutschland ist gestiegen. Er betrug Anfang vergangenen Jahres 13,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anlässlich des Internationalen Kindertages am 1. Juni mitteilte. Ein Tiefstand war mit 12,2 Prozent Anfang 2015 gemessen worden. Von 83,2 Millionen Menschen, die Anfang 2022 in Deutschland lebten, seien 10,9 Millionen Kinder bis 13 Jahre gewesen.