Statistik Viel mehr Pflegekräfte als vor 20 Jahren

11. Mai 2023 | Quelle: dpa

«Viele der Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen haben andere Berufe erlernt - oder gar keinen Berufsabschluss erworben.» Bild: Bild: dpa

In ambulanten Pflegediensten arbeiten heute mehr als doppelt so viele Menschen wie vor 20 Jahren, in Pflegeheimen sind es über 70 Prozent mehr als damals. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden anlässlich des Internationalen Tags der Pflege an diesem Freitag mit. Ein Viertel der Beschäftigten hat keinen Berufsabschluss im Pflegebereich.