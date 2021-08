Statistische Bundesamt Zahl der Erwerbstätigen mit größtem Juli-Anstieg seit 1998

Das Ende vieler Corona-Beschränkungen hat in Deutschland zum stärksten Anstieg der Erwerbstätigenzahl in einem Juli seit 1998 geführt. Sie nahm um 121.000 im Vergleich zum Vormonat zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Werden saisonale Schwankungen herausgerechnet, gab es ein Plus von 105.000 Personen. Das ist der stärkste Plus überhaupt seit Anfang 2008. Nach dem Auslaufen der Corona-Bundesnotbremse haben etwa Hotels und Restaurants wieder mehr Personal benötigt.