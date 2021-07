Statistisches Bundesamt: Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt auf Rekordniveau

Die deutsche Industrie befindet sich in diesem Jahr im Aufwind. Ein Grund dafür ist das anziehende Auslandsgeschäft. Mit den USA und China stehen die wichtigsten Exportkunden der deutschen Unternehmen vor einer kräftigen Wirtschaftserholung in diesem Jahr, weshalb dort die Nachfrage nach Produkten „Made in Germany“ zunimmt. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern stieg der Auftragsbestand im Mai um 1,7 Prozent, bei den Produzenten von Investitionsgütern wie Fahrzeugen und Maschinen um 2,2 Prozent und in der Konsumgüterbranche um 5,8 Prozent.