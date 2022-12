Statistisches Bundesamt Babyboomer gehen in Rente - „Herausforderung für Gesellschaft“

„Ab Mitte der 2030er Jahre rücken die Babyboomer-Jahrgänge in die Altersgruppe der ab 80-Jährigen auf. In den 2050er und 2060er Jahren werden dann zwischen sieben und zehn Millionen hochaltrige Menschen in Deutschland leben“, erläuterte Karsten Lummer, Leiter der Destatis-Abteilung Bevölkerung. Diese Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur seien im Wesentlichen schon im heutigen Altersaufbau angelegt. „Wir müssen mit diesem Alterungsprozess und den damit verbundenen Herausforderungen für die Gesellschaft umgehen“, so Lummer weiter.