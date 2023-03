Statistisches Bundesamt Deutlichen Anstieg Pflegebedürftiger bis 2055 errechnet

30. März 2023 | Quelle: dpa

«Der Druck auf die Familien, die den Hauptteil der Pflege tragen, und auf den jetzt schon mit Personalmangel kämpfenden Pflegesektor wird steigen», sagt Johannes Geyer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Bild: Bild: dpa

Wiesbaden (dpa) - Die Zahl pflegebedürftiger Menschen könnte nach neuen Berechnungen allein durch die zunehmende Alterung bis zum Jahr 2055 in Deutschland auf rund 6,8 Millionen Menschen ansteigen. Das wäre ein Plus von 37 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Grund sind die Babyboomer, also die geburtenstarken Jahrgänge. Anschließend seien keine großen Veränderungen mehr zu erwarten, im Jahr 2070 wären etwa 6,9 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland möglich. Für das Jahr 2035 geht das Bundesamt von etwa 5,6 Millionen Pflegebedürftigen aus.