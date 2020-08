Statistisches Bundesamt Deutsche Wirtschaft stürzte in Coronakrise abrupter ab als in der Finanzkrise

Die deutsche Wirtschaft ist in der Coronakrise – anders als in der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise – steil und abrupt abgestürzt. „Die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise 2008/2009 setzte eher schleichend ein und wirkte sich zunächst nicht erkennbar auf den Arbeitsmarkt aus“, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit.