Statistisches Bundesamt : Deutsches Gastgewerbe holt auf - Aber noch unter Vor-Corona-Niveau

In der Gastronomie allein gab es reales Minus von 12,0 Prozent zum Vorkrisenniveau 2019, nominal hingegen ein kräftiges Plus von 10,1 Prozent. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) fordert dauerhaft den reduzierten Mehrwertsteuersatz für Speisen in der Gastronomie. „Die sieben Prozent Mehrwertsteuer müssen bleiben“, hat Dehoga-Präsident Guido Zöllick wiederholt betont.