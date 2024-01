Statistisches Bundesamt Deutschlands Staatsdefizit wächst und wächst

Das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) sieht in dem höheren Defizit kein ökonomisches Problem. „Der Fehlbetrag lag trotz krisenbedingter Mehrausgaben etwa für die Energiepreisbremsen deutlich unter jenem der Jahre 2020 und 2021“, sagte der wissenschaftliche Direktor Sebastian Dullien. 2023 dürfte das gesamtstaatliche Defizit deutlich unter zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes liegen und damit unter den 2022 verbuchten 2,5 Prozent. „Dieser Rückgang ergab sich, obwohl sich die deutsche Wirtschaft in einer leichten Rezession befindet“, sagte Dullien.



Lesen Sie auch, warum es in Frankreich besser läuft als in Deutschland