Statistisches Bundesamt Inflation im Dezember auf dem Rückmarsch

Die Inflation in Deutschland hat sich im Dezember stärker abgeschwächt als erwartet. Im Schnitt lagen die Verbraucherpreise um 1,7 Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Preisanstieg um 1,9 Prozent gerechnet. Im November lag der Zuwachs noch bei 2,3 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt für die Euro-Zone eine Teuerungsrate von knapp zwei Prozent an, die sie als ideal für die Konjunktur erachtet. Im Gesamtjahr 2018 blieb der Preisanstieg in Deutschland laut Destatis mit 1,9 Prozent nur knapp darunter.