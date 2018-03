Statistisches Bundesamt: Kommunale Schulden im Saarland am höchsten

Die Kommunen im Saarland sind Ende 2016 am höchsten verschuldet gewesen in Deutschland. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag dort bei 6894 Euro. Dahinter folgten die Kommunen in Hessen (5353 Euro) und Nordrhein-Westfalen (4594 Euro), wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Die niedrigsten Schuldenstände gab es demnach in Kommunen in Bayern (2295 Euro), Schleswig-Holstein (2562 Euro) und Sachsen (2636 Euro). Im Schnitt lag die kommunale Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland bei 3509 Euro.