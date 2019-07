Statistisches Bundesamt: Nah aneinander liegende Forschungsinstitute profitieren voneinander

WiesbadenNahegelegene Forschungseinrichtungen profitieren stärker voneinander als andere. Das legt eine Karte des Statistischen Bundesamtes nahe, in der erstmals alle deutschen Hochschulen und Forschungsinstitutionen verzeichnet sind. „Die intensive Kooperation schlägt sich auch räumlich nieder“, berichteten die Destatis-Mitarbeiter am Montag in Wiesbaden.