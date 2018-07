Statistisches Bundesamt Potenzial von freien Arbeitskräften sinkt

Die Zahl der Menschen in Deutschland, die mehr oder überhaupt arbeiten wollen, nimmt ab. Dieses sogenannte ungenutzte Arbeitskräftepotenzial sank 2017 um 373.000 auf knapp 5,1 Millionen Personen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Prozentual ist der Rückgang mit 6,9 Prozent so groß wie seit Jahren nicht mehr. Experten begründen dies mit der sinkenden Arbeitslosigkeit, der steigenden Beschäftigung und auch ein wenig mit der alternden Gesellschaft. Dieses ungenutzte Arbeitskräftepotenzial setzt sich zusammen aus 1,6 Millionen Erwerbslosen, 2,4 Millionen Unterbeschäftigten und einer Millionen Menschen in der sogenannten Stillen Reserve, zu der oft Hausfrauen, Rentner und Studenten zählen und Langzeitarbeitslose, die sich aus Frust nicht mehr arbeitslos melden.