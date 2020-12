Statistisches Bundesamt: Privathaushalte geben 65 Euro im Monat für Post und Telekommunikation aus

65 Euro – so viel geben private Haushalte in Deutschland im Schnitt jeden Monat für Post und Telekommunikation aus. Dieser für 2019 ermittelte Betrag lag etwas höher als 2014, als 61 Euro monatlich fürs Telefonieren und Internetsurfen, für den Kauf von Telekommunikationsgeräten sowie Postdienstleistungen anfielen. Diese Zahlen nannte das Statistische Bundesamt am Donnerstag.