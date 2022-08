Sind Investitionen in Zugverbindungen in jeden Winkel des Landes überhaupt realistisch? Schienen sind teuer und eine Bahn lohnt doch nur, wenn mehr Menschen mitfahren als in einem Bus oder Minibus…

Zunächst kommt es auf die Prioritäten an. Wir haben keine Kerosinsteuer. Wenn wir die hätten, könnten wir die Einnahmen zum Beispiel in eine solche Infrastruktur stecken. Seit 60, fast 70, Jahren haben wir die Infrastruktur fürs Auto bevorzugt. Realistisch wäre, die Prioritäten zu ändern und es etwa wie in der Schweiz zu machen. Dort ist jedes Dorf und jedes Tal mit einer Bahn oder dem Bus angebunden, die einmal in der Stunde fahren. In der Schweiz wird achtmal soviel Geld pro Kopf in die Bahn investiert wie in Deutschland.