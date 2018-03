Statusfeststellungsverfahren: Grüne fordern mehr Sicherheit vor Scheinselbstständigkeit

Bewegung kam in das Thema zuletzt durch eine Entscheidung des Bundessozialgerichts im vergangenen Jahr. Es entschied erstmals am Beispiel einer Heilpädagogin, die neben einer Vollzeitbeschäftigung bei einem freien Träger für den Landkreistag als selbstständiger Erziehungsbeistand in der Jugendhilfe arbeitete, dass die Höhe des gezahlten Honorars eine entscheidende Rolle für die Frage spielt, ob es sich um eine echte selbstständige oder abhängige Beschäftigung, also Scheinselbstständigkeit, handelt.