Stau-Mythen Manchmal nehmen Verkehrsplaner Stillstand bewusst in Kauf

Demnach seien Städte mit starken Mietsteigerungen auch überdurchschnittlich oft von staubedingten Verkehrsbehinderungen betroffen, insbesondere am Morgen und am Abend an Ein- und Ausfall- sowie Ringstraßen. „Die Trennung von Wohnort und Arbeitsstätte spielt dabei eine wichtige Rolle“, heißt es in der Untersuchung.



Das erklärt die Zunahme der Staus allerdings nur teilweise. „Die Wohnkostenexplosion ist ein Phänomen der vergangenen zehn Jahre“, sagt Tobias Kuhnimhof, Professor am Institut für Stadtbauwesen und Stadtverkehr der RWTH Aachen. „Die Fahrleistung dagegen ist über die vergangenen Jahrzehnte stetig gewachsen.“ Die Fahrleistung bezeichnet die aufsummierte Kilometerzahl, die alle Fahrzeuge in Deutschland zurückgelegt haben. „Insgesamt erleben wir bei einer stagnierenden Bevölkerungszahl in den vergangenen 20 Jahren eine wachsende Mobilität“, sagt Kuhnimhof.