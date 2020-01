Stau-Mythen Manchmal nehmen Verkehrsplaner Stillstand bewusst in Kauf

Allerdings herrscht an den meisten Punkten in Deutschland, an denen die Staugefährdung besonders hoch ist, bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung, betont Kuhimhof. Auf Autobahnen regeln dynamische Verkehrszeichen den Verkehr auf 120 km/h, bei Bedarf auch auf 100 km/h oder auf 80 km/h. „Diese Maßnahme dient dazu, die Geschwindigkeit so zu regeln, dass Lkw und Pkw ähnliche Geschwindigkeiten haben, was trotz hoher Kapazitätsauslastung dazu beiträgt, Stau zu verhindern“, erklärt er. Ob ein allgemeines Tempolimit bezüglich der Stau-Problematik Abhilfe schafft, ist also fraglich, gilt es an den meisten neuralgischen Punkten doch bereits. Mit Blick auf Umwelt- und Personenschutz wäre es in jedem Fall hilfreich.