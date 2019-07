Stauffenberg-Anschlag : Bundeskanzlerin Merkel bezeichnet Hitler-Attentäter als „Vorbild“

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit Blick auf den 75. Jahrestag des gescheiterten Hitler-Attentats zum entschiedenen Widerstand gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Der 20. Juli sei Erinnerung an alle, die sich der Herrschaft des Nationalsozialismus entgegengestellt hätten, sagte Merkel in ihrer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft. Glücklicherweise habe es viele davon gegeben. „Auch wir sind heute verpflichtet, uns allen Tendenzen entgegenzustellen, die die Demokratie zerstören wollen.“