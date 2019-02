Staukosten Der Stillstand kostet Milliarden

Hinzu kommt das verschwendete Benzin. Eine Studie des Londoner Centre for Economics and Business Research kam bereits 2014 zu dem Schluss, dass in deutschen Staus pro Jahr die Abgase von rund 1,2 Milliarden Liter Sprit aus den Auspuffen geblasen werden. Die Studie rechnete zusätzlich die Mehrkosten für Unternehmen ein, die durch Staus mehr Geld für Gütertransporte ausgeben müssen. Etwa, weil sie Umwege fahren müssen. Die unerfreuliche Prognose der Londoner Forscher: Bis zum Jahr 2030 werden sich in Deutschland die volkswirtschaftlichen Kosten durch Staus auf 520 Milliarden Euro summieren.



Die Autofahrer haben es allerdings selbst in der Hand, diesen Betrag zu senken. Häufige Tempo- und Spurwechsel und die damit verbundenen Bremsmanöver sind eindeutig staufördernd. Zehn bis 20 Prozent aller Staus ließen sich vermeiden, wenn sich Autofahrer „kooperativ verhalten“ und möglichst gleichmäßig fahren würden, sagt Stauforscher Schreckenberger.



Damit würde auch sichergestellt, dass es eine deutsche Autobahn am Ende nicht noch ins Guinness-Buch der Rekorde schafft. Den längsten Stau der Welt gab es danach im Jahr 1980 zwischen Paris und Lyon: auf einer Länge von 176 Kilometern.