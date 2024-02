Steadfast Defender startet Müssen wir uns an Nato-Großmanöver gewöhnen?

Während der Stresstest für die Streitkräfte noch bevorsteht, ist die Rüstungsindustrie bereits mittendrin. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 hätten die europäische Rüstungsindustrie und mit ihr die politischen Entscheidungsträger nur langsam auf die veränderte Sicherheitslage reagiert, kommentiert Racz. In den vergangenen zwei Jahren habe es aber Fortschritte gegeben. Dazu zählt er neben dem Aufbau neuer Produktionslinien für Munition auch die zahlreichen Rüstungsprojekte in Zusammenarbeit mit der Ukraine. „Alles in allem: Ja, es stimmt, vor zwei Jahren war Europa langsam. Aber Europa bewegt sich in die richtige Richtung“, gibt sich Racz optimistisch.



