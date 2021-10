Steigende Energiekosten Treibt Putin den Gaspreis?

Kurzfristig kann die EU-Kommission allerdings wenig tun, um die Energierechnungen von Haushalten und Unternehmen zu senken. Steuersenkungen – wie im Werkzeugkasten vorgeschlagen – liegen in der Hand der EU-Mitgliedsstaaten, genauso wie der Energiemix, über den alleine die Mitgliedsstaaten bestimmen. Ökonomen warnen zudem, dass Steuersenkungen letztendlich den Energieerzeugern zugutekommen werden, sollte das Angebot konstant bleiben. „Wenn europäische Regierungen in diesem Winter bezuschussen und das Angebot unelastisch bleibt, dann werden Verbraucher in der EU gegeneinander in Konkurrenz treten, so die Preise in die Höhe treiben und die Anbieter reicher machen“, schreiben die Ökonomen Georg Zachmann und Simone Tagliapietra von der Brüsseler Denkfabrik Bruegel in einer gemeinsamen Analyse.