Steigende Energiekosten Treibt Putin den Gaspreis?

Wenn man von den Steuern absieht, hat die Preisexplosion an den Energiemärkten allerdings wenig politische, sondern eher marktwirtschaftliche Gründe. Marc Oliver Bettzüge, Professor für Volkswirtschaft an der Uni Köln und Direktor des Energiewirtschaftlichen Instituts (EWI), nennt „ein ganzes Bündel an Ursachen“. So habe der kalte Winter in der EU und Russland die Gasspeicher stark geleert, auch bis weit in das Frühjahr hinein. Weil der letzte Winter zugleich relativ windarm gewesen war, sei auch wegen des hohen Emissionshandelspreises vermehrt Gas zur Stromerzeugung genutzt worden, sagt Bettzüge. Hinzu kommen die technischen Ausfälle an norwegischen und russischen Erdgasleitungen im Sommer sowie die überraschend starke Nachfrage aus Asien und Südamerika. Die habe den Markt für Flüssiggas zusätzlich verknappt – mit entsprechender Auswirkung auf die Preise.