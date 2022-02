Steigende Energiepreise Mittelstand fordert Bundeskanzler Scholz zu Energiegipfel auf

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angesichts der gestiegenen Energiepreise zu einem Energiegipfel aufgefordert. In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Schreiben von Geschäftsführer Markus Jerger an Scholz heißt es: „Die Kostenexplosion stellt nicht nur energieintensiv produzierende Branchen vor kaum lösbare Probleme. Mittlerweile ist die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands und damit der deutschen Wirtschaft insgesamt in Gefahr. Deshalb brauchen wir jetzt einen Energiegipfel im Bundeskanzleramt.“