Steigende Gesundheitskosten Diese Krankenkassen erhöhen die Beiträge

Obwohl in Deutschland Rekordbeschäftigung herrscht, steigen die Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) mit rund 73 Millionen Versicherten stärker als die Einnahmen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat wiederholt ausgeschlossen, dass Leistungen beschränkt oder gekürzt werden. Und obwohl er mit einem großen Umbau der Krankenhäuser effizientere Abläufe schaffen will, dürfte die anstehende Reform zunächst höhere Ausgaben bedeuten.