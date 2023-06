Steinmeier in Astana Kasachstan liefert Öl nach Schwedt – und am Ende profitieren die Russen

Was in der Theorie nach einem guten Deal klingt, zahlt am Ende Geld in russische Kassen ein: Kasachstan zahlt Durchleitungsgebühren für die Nutzung der Druschba-Pipeline. Damit können die Russen zumindest einen Teil ihres verlorenen Öl-Geschäfts wiedergutmachen. Zusätzlich wird das Öl Tausende Kilometer durch Russland transportiert – was die Lieferung abhängig von der russischen Unterstützung macht.