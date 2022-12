Steinmeiers Weihnachtsansprache „Ja, dies sind raue Zeiten. Wir stehen im Gegenwind“

„Wir waren in diesem Jahr zu so viel mehr fähig, als wir uns womöglich selbst zugetraut hatten“, sagte der Bundespräsident. Die Menschen hätten beherzt gehandelt, als Hilfe erforderlich gewesen sei. Sie seien füreinander eingestanden. „Ich bin stolz auf unser Land, in dem so viele Menschen anpacken - nicht weil sie müssen, sondern weil sie Verantwortung empfinden für andere und für die Gemeinschaft.“ Was Deutschland und seine Bürgerinnen und Bürger im Kern ausmache, das Land immer stark gemacht habe, das habe Bestand: „Wir sind kreativ, fleißig und solidarisch. Und daraus können wir die Kraft und die Hoffnung schöpfen für das neue Jahr.“