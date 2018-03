Stellenausbau: Finanzminister Scholz bekommt 41 neue Mitarbeiter

Und es braucht einen neuen Bundeshaushalt. Bis Ende April, so erwarten es die Haushaltspolitiker im Bundestag, soll ein Kabinettsbeschluss her. Zumindest den Europa-Staatssekretär könnte Scholz schon am Wochenende verkünden, so die Erwartung im Ministerium. Am Mittwoch wird das Bundeskabinett in seiner ersten Sitzung aller wichtigen Personalentscheidungen der neuen Regierung absegnen.