Stephanie Kaiser: „Digitalisierung schert sich nicht um Legislaturperioden“

Wie sieht ein solcher Prozess aus?

Ich proklamiere Prozesse, die am Menschen designt sind. Man sollte sich auf keinen Fall darin verlieren, welches coole Tool man neu einführen könnte. Ich würde immer empfehlen, sich ein Ziel zu setzen. Und zwar ein Hauptziel, beispielsweise was in den kommenden sechs Monaten erreicht werden soll – und dann messbare Zwischenschritte, die sich jede Woche abhaken lassen.



Es ist ja nicht so, dass traditionsreichen Konzernen der digitale Wandel leicht fiele. Trotzdem hat man den Eindruck, dass sich die Regierung noch schwerer tut. Verstehen Sie, warum?

Das stimmt, ich habe auch Konzerne beraten und die stehen vor ganz ähnlichen Herausforderungen. Die Regierung unterscheidet sich vor allem in einem Punkt: Sie muss öffentlich agieren. Zum einen natürlich, was ihre Haushaltsführung angeht. Sie kann im Grunde nicht, wie ein Unternehmen, einfach mal etwas Neues ausprobieren, was natürlich Geld kostet und auch einmal nicht das gewünschte Ergebnis bringt – wie es bei Innovationen einfach zunächst oft der Fall ist.