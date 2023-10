Heute verhandelte das Gericht über den Zugang zu einer tödlichen Dosis Betäubungsmittel für Sterbewillige. Zwei schwerkranke Menschen, darunter Mayer, klagen gegen das Bundesinstitut Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn, das ihren Antrag für den Kauf des Medikaments abgelehnt hat. In den Vorinstanzen hatten die Kläger keinen Erfolg. Das Bundesgericht will eine Entscheidung am 7. November verkünden (Az.: BVerwG 3 C 8.22 und BVerwG 3 C 9.22).