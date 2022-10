«Stern»-Bericht Rechtsextremist Attila Hildmann in der Türkei aufgespürt

26. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Attila Hildmann bei der Abschluss-Kundgebung einer Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin. Bild: Bild: dpa

Der mit Haftbefehl gesuchte rechtsradikale Verschwörungserzähler Attila Hildmann ist nach einem Medienbericht in der Türkei aufgespürt worden. Nach monatelangen Recherchen hätten eine Gruppe von Hobby-Detektiven sowie Reporter der Zeitschrift „Stern” Hildmann in der Stadt Kartepe, rund 100 Kilometer östlich von Istanbul, gefunden und mit ihm gesprochen, heißt es in dem Bericht der Zeitschrift. Ein Video zeigte die Begegnung.