Steuer-Skandal: Scholz wird wegen Cum-Ex vorerst nicht in Finanzausschuss geladen

Bundeskanzler Olaf Scholz ist nicht in die Sondersitzung des Finanzausschusses des Bundestages am Montag geladen worden. Das geht aus dem Reuters vorliegenden Einladungsschreiben des Ausschussvorsitzenden Alois Rainer (CSU) hervor. Die oppositionelle Union sorgte am Donnerstag aber dafür, dass auf der Tagesordnung nun der Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion steht, dass Scholz zu den sogenannten Cum-Ex-Geschäften befragt werden soll – wollen SPD, Grüne und FDP dies verhindern, müssen sie am Montag dagegen stimmen. Zudem steht auf der Tagesordnung der Antrag, dass das Protokoll der Scholz-Befragung vom 1. Juli nicht mehr als geheim eingestuft wird. Die hatten der Kanzler und die SPD gefordert.