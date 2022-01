Steuer- und Haushaltspolitik „Lindner und die Ampelkoalition haben mit ihrem Haushalt einen Fehlstart hingelegt“

Die FDP hat ihr Traumziel erreicht und das Bundesfinanzministerium übernommen. Parteichef Christian Lindner residiert seit ein paar Wochen im trutzigen Gebäudekomplex an der Berliner Wilhelmstraße, von wo zuletzt Olaf Scholz (SPD) und Wolfgang Schäuble (CDU) die Finanzgeschicke Deutschlands lenkten. Nun sind also die Liberalen an der Reihe. Können sie ihre ambitionierten Pläne von niedrigen Steuern, soliden Finanzen und effizienter Finanzverwaltung umsetzen? Reinhold Hilbers (CDU), seit 2017 Finanzminister von Niedersachsen und in der Riege der 16 Landesminister ein Schwergewicht, hat eher zwiespältige Eindrücke gewonnen, wie er im Gespräch mit der WirtschaftsWoche gesteht.