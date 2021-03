Steuerberater zu Betrugsfällen Coronahilfen: „Das sind Formalitäten wie bei der NASA“

Führen Sie uns da bitte mal durch. Denn es geht ja wohl um Betrug, der sich auf erbeutete persönliche Daten von prüfenden Dritten stützte.

Also, wie gesagt: Der Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer muss am Antrag für ein notleidendes Unternehmen zwingend beteiligt sein. Er oder sie registriert sich auf der offiziellen Antragsplattform zuerst selbst. Dann gleicht die Plattform-IT diese Eingaben mit den Datenbanken der jeweiligen Berufskammer ab, etwa der Steuerberaterkammer. Das ist die erste digitale Hürde. Erst in einem zweiten Schritt kommt dann Post mit Registrierungsdaten an die offizielle Büroadresse, vergleichbar mit Zugangsdaten zum Onlinebanking. Erst danach kann der Antrag für den Mandanten auf der Plattform überhaupt eingereicht werden.