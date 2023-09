Steuerdebatte: CDU-Chef Merz offen für Debatte über höheren Spitzensteuersatz

Bei der Rente plädierte Merz dafür, „die steigende Lebenserwartung in zusätzliche Arbeit und zusätzlichen Rentenbezug aufzuteilen“. Man solle aber nicht die Debatte über einen Rentenbeginn mit 67 oder 70 neu beginnen. „Es muss sich finanziell lohnen, länger zu arbeiten.“ Dies knüpft er an die sogenannte Flexi-Rente an, bei der es Zuschläge gibt, wenn man über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus arbeitet.