Steuerdschungel Deutschland Ausgebremst vom eigenen Staat: Deutschland gängelt seine Unternehmen

Nun empört sich der sonst sehr brave Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) über die „im internationalen Vergleich hohe Steuerlast“, so dessen Präsident Peter Adrian gegenüber der WirtschaftsWoche. Und stellt klar: „Der Standort Deutschland verliert zunehmend an Wettbewerbsfähigkeit!“ Dabei sind nicht nur die hohen Steuersätze ein Riesenproblem. Während große Unternehmen hierzulande gut 30 Prozent Steuern zahlen müssen, kommen die wichtigsten Wettbewerber auf vielleicht 20 bis 25 Prozent. Umso wichtiger sei es, dass die Ampelregierung „noch in dieser Legislaturperiode positive Signale auch bei der Unternehmensbesteuerung setzt“, betont der DIHK-Präsident. Die Bundesregierung müsse sich mit der Tatsache befassen, „dass zur Verbesserung der Standortbedingungen die Unternehmensteuerbelastung auf ein wettbewerbsfähiges Niveau reduziert werden muss“.