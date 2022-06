Steuererhöhungspläne Angriff durch die kalte Küche

Dass sich der Staat über die Inflation nicht an den Bürgerinnen und Bürgern bereichert, ist seit zehn Jahren gute Tradition. Zumindest was die Einkommensteuer betrifft (bei Umsatz- und Verbrauchsteuern sieht die Sache anders aus ...). An diesem Comment rütteln nun Sozialdemokraten und Grüne – jeden Tag heftiger.