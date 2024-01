Steuererleichterung für Arbeitnehmer Die höhere Homeoffice-Pauschale schadet Deutschland

Praktisch ausnahmslos alle Arbeitnehmer sollen demnach ihre gesetzlich vorgeschriebene Ruhephasen strikt einhalten und Arbeitgeber müssen das erfassen. Arbeit etwa in einer kreativen Hochphase am späten Abend oder bei einer Blitzidee mitten in der Nacht schiebt das in den meisten Fällen wohl einen Riegel vor. Das Urteil mag zwar der Entgrenzung von Arbeit und Freizeit entgegenwirken. Arbeitnehmer aber werden in ein Arbeitszeitkorsett gezwungen, dass sich Technokraten ausgedacht haben. Besonders engagierte Beschäftigte, die sich dem nicht beugen, können sogar abgemahnt werden. Na schönen Dank auch!