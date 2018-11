Steuererleichterungen Altmaier fordert Steuer-Entlastungen

Nach dem Konjunktureinbruch im dritten Quartal dringt Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf baldige Steuererleichterungen. „Wir brauchen Klarheit über Entlastungen für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Wirtschaft, wie den schrittweisen vollständigen Soli-Abbau für alle, weniger Bürokratie und mehr Innovation“, sagt der CDU-Politiker der „Welt am Sonntag“. So sei die von großen Unternehmen gezahlte Körperschaftsteuer in Deutschland inzwischen höher als in anderen großen Industrieländern wie den USA, Großbritannien und demnächst auch Frankreich: „Das ist ein Nachteil und gefährdet Arbeitsplätze“, sagte der CDU-Politiker: „Deshalb ist eine Senkung mittelfristig notwendig.“ Er schlug vor, Mehreinnahmen bei den Steuern zur Hälfte für Entlastungen zu verwenden.