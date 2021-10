Steuerhinterziehung Ist Scholz' Steuer-CD aus Dubai ein Flop?

Das fängt schon bei den Steuerzahlern an, zu denen es überhaupt Daten gibt. In Sachsen-Anhalt etwa ist das eine einzige Person. In Bayern hingegen sind es 278 Einzelfälle.



Das Bild ist deshalb unvollständig, weil die Berliner Finanzbehörde die Zahl der betroffenen nur ungefähr angab („dreistelliger Bereich“) und die Länder Baden-Württemberg, Hamburg und Nordrhein-Westfalen keine Zahlen lieferten und dies mit den laufenden Ermittlungen begründeten. Aber: Addiert man die Zahlen der Behörden zusammen und rechnet den Durchschnitt auf ganz Deutschland hoch, so ergibt sich eine niedrige vierstellige Zahl.



Wohlgemerkt: Das sind Deutsche, die möglicherweise ein Haus in Dubai besitzen und das Geld dafür brav versteuert haben. Herauszufinden, ob Schwarzgeld für den Immobilienkauf verwendet wurde, wird sehr schwer und langwierig sein. In einem einzigen Fall in Bayern wurde bislang ein Strafverfahren eingeleitet.