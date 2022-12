Steuerlast DIHK-Präsident kritisiert hohe und komplizierte Steuern in Deutschland

In jedem Fall müsse die Politik dringend Verbesserungen bei den Abschreibungsbedingungen und der Verlustverrechnung vornehmen, fordert Adrian, der beim DIHK für mehrere Millionen Unternehmen in den 79 Industrie- und Handelskammern spricht. „Andere Staaten wie zum Beispiel die USA fördern gleichzeitig gerade mit steuerlichen Anreizen massiv Investitionen im eigenen Land und locken diese aus dem Ausland an“, sagt der Wirtschaftsboss und warnt: „Ohne eigene Anstrengungen verliert der Standort Deutschland zunehmend an Wettbewerbsfähigkeit.“