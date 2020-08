Steuern Die neue Geduld der Finanzämter

Wie hoch am Ende die Steuerausfälle infolge der Pandemie sein werden, lässt sich nur schätzen. Bislang geht die Bundesregierung für 2020 von Mindereinnahmen in Höhe von mehr als 100 Milliarden Euro aus.



Mitten in der Krise besteht der Bundesfinanzminister auf eine Anzeigepflicht für legale Steuergestaltungen. Die Wirtschaft ist entsetzt. Auch Union, Bundestag und Länder fühlen sich brüskiert – denn es ist nicht die einzige Eigenmächtigkeit des Olaf Scholz. Lesen Sie die Geschichte hier.